ПСЖ скасував угоду щодо трансферу голкіпера збірної Японії

Парі Сен-Жермен не підпише голкіпера Парми та збірної Японії Дзіона Судзукі цього літа.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Парі Сен-Жермен не підпише голкіпера Парми та збірної Японії Дзіона Судзукі цього літа. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела в паризькому клубі, угоду щодо трансферу Судзукі скасовано. Сторони п'ять днів тому узгодили перехід гравця за 35 мільйонів євро. Французький клуб навіть направив приватний рейс до Парми для проходження медогляду в Парижі.

Однак агенти воротаря в останній момент почали вимагати додаткові комісійні, які французи визнали надто високими.

Нагадаємо, що Дзіон перебрався до Парми влітку 2024-го. Відтоді провів за італійський клуб 59 ігор, у яких пропустив 83 голи та відіграв 13 "сухих" матчів.

За його спиною 28 поєдинків за національну команду, з якою виступав на ЧС-2026. У 4-х зіграних матчах Судзукі пропустив 5 м'ячів. Японська збірна вилетіла від Бразилії в 1/16 фіналу (1:2).

Раніше повідомлялося, що у ПСЖ переглянуть долю своїх двох голкіперів у випадку успішного трансферу японця.