Визначився найкращий гравець матчу США – Австралія

Нападник Монако та збірної США Фоларін Балогун був визнаний найкращим гравцем матчу з Австралією (2:0) у межах другого туру чемпіонату світу-2026.

Про це повідомляє ФІФА.

24-річний форвард відіграв 89 хвилин та не відзначився результативними діями. В його активі два удари (жодного у площину воріт), 64% точних передач, три виграні єдиноборства з дев'яти, одне перехоплення, два зароблені фоли, дев'ять втрат м'яча та одна жовта картка.

Збірна США після перемоги над Австралією набрала 6 очок та достроково вийшла у плейоф турніру. Зазначимо, що це перший старт із двох перемог на ЧС для американців з 1930 року. Востаннє вони починали Мундіаль з двох перемог ще на першому в історії чемпіонаті світу: 3:0 проти Бельгії та 3:0 проти Парагваю.

Нагадаємо, у 1-му турі США розгромили Парагвай, водночас Австралія впевнено здолала Туреччину.

Як відомо, першим учасником 1/16 стала Мексика, яка 19 червня у другому турі групи А переграла Південну Корею.