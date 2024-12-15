Оболонь здивувала Рух перед зимовою відпусткою: огляд матчу УПЛ

Матч 17 туру Української Прем'єр-ліги між Рухом та Оболонню, який відбувся 15 грудня, завершився доволі несподіваною перемогою киян із рахунком 3:1.

Вже на 9-й хвилині гості вийшли вперед завдяки голу Костянтина Бичека. А в середині другого тайму Ростислав Тарануха подвоїв перевагу "пивоварів".

Дуже скоро львів'яни скоротили відставання за рахунок голу Романа Дідика, але всього через хвилину Віктор Блізніченко відновив перевагу у два голи, яка протрималася до фінального свистка.

Огляд матчу Рух – Оболонь

Чемпіонат України з футболу – УПЛ-2024/25

17-й тур, 15 грудня

Рух – Оболонь 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 9 Бичек, 0:2 – 65 Тарануха, 1:2 – 70 Дідик, 1:3 – 73 Блізніченко.

Рух: Ледвій, Сич, Слюбик, Холод, Лях, Дідик, Пастух, Карабін, Квасниця, Краснопір, Климчук (Федор 57).

Оболонь: Федорівський, Стасюк, Дубко, Приймак, Карась (Грисьо 46) - Вітенчук, Груша (Слободян, 89), Черненко (Теслюк, 75), Блізніченко, Бичек (Курко, 75), Тарануха (Лук'янчук 90+4).

Попередження: 65 – Приймак.

Рух завершив першу частину сезону на сьомому місці таблиці чемпіонату України, маючи в активі 23 очки. Оболонь за рахунок перемоги піднялася із зони вильоту до зони перехідних матчів, заробивши 14 очок після 17 зіграних турів.

Нагадаємо, що до цього матчу Колос переграв Інгулець, а після – Полісся мінімально обіграло Шахтар.