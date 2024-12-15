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Рух сенсаційно програв Оболоні в 17 турі УПЛ

Олексій Мурзак — 15 грудня 2024, 17:26
Рух сенсаційно програв Оболоні в 17 турі УПЛ

У неділю, 15 грудня, столична Оболонь на виїзді сенсаційно перемогла Рух у межах 17 туру Української Прем'єр-ліги.

Матч завершився із рахунком 3:1.

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Чемпіонат України з футболу – УПЛ-2024/25
17-й тур, 15 грудня

Рух – Оболонь 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 9 Бичек, 0:2 – 65 Тарануха, 1:2 – 70 Дідик, 1:3 – 73 Близниченко

Завдяки цій перемозі "пивовари" обійшли Чорноморець і піднялися на 16-й рядок турнірної таблиці УПЛ, маючи в активі 14 очок. Водночас Рух втратив можливість обійти Карпати, які вчора програли Кривбасу і залишився 7-м (23 бали).

Нагадаємо, раніше Колос на виїзді обіграв Інгулець. Також сьогодні о 18:00 відбудеться передостанній матч туру, в якому зіграють Полісся та Шахтар.

Оболонь Рух Чемпіонат України, УПЛ

Рух

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