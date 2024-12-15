Колос впевнено під легкий сніг здолав Інгулець та покинув зону вильоту

У неділю, 15 грудня, відбувся матч 17 туру чемпіонату України, в якому Інгулець у номінально домашньому матчі вдома програв Колосу.

Гра завершилася з рахунком 2:0 на користь клубу з Ковалівки.

Колектив Олександра Поздєєва забив уже на 5-й хвилині – Алефіренко подав кутовий, а Джованні Болівар головою пробив точно в кут.

До кінця тайму було обмаль моментів від обох колективів. Запам'яталося те, що через легкий сніг стало слизько і гравці втрачали рівновагу в ігрових моментах. Одного разу впала і арбітриня гри Анастасія Романюк.

На початку другого тайму Велетень прострілив, а Оріховський з декількох сантиметрів переправив м'яча до сітки воріт Паламарчука.

До кінця гри глядачі голів більше не побачили.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ-2024/25

17-й тур, 15 грудня

Інгулець – Колос 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – Болівар (5), 0:2 – Оріховський (57)

Інгулець: Паламарчук – Мисик, Шершень, Вілівальд, Малиш – Волохатий – Могильний, Лосенко, П’ятов, Білоцерковець – Резепов.

Колос: Пахолюк – Цуріков, Бондаренко, Козік, Поправка – Гагнідзе, Демченко – Велетень, Дієго (Оріховський, 46), Алефіренко – Болівар.

Попередження: Сад (85) – ...

Завдяки перемозі Колос піднявся на 11-те місце. Тепер команда з Київської області має 18 очок. Інгулець залишився на останній сходинці – 9 очок.

Напередодні ЛНЗ після відставки Карраско зіграв унічию з Олександрією, також Зоря на останніх хвилинах перемогла Чорноморець.