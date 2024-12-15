Третя поспіль перемога Полісся над Шахтарем: огляд матчу УПЛ

У неділю, 15 грудня, у межах 17-го туру Української Прем'єр-ліги відбувся матч, у якому Полісся обіграло Шахтар (1:0).

Долю протистояння вирішив один-єдиний гол у виконанні вихованця "гірників" Богдана Михайліченка, який вирвав для житомирського клубу три очки вже у доданий до другого тайму час.

Огляд матчу Полісся – Шахтар

Чемпіонат України з футболу – УПЛ-2024/25

17 тур, 15 грудня

Полісся – Шахтар 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Михайліченко 90+1.

Полісся йде на зимові канікули у статусі п'ятої команди чемпіонату України. Підопічні Імада Ашура мають 27 очок після 17 зіграних турів.

Шахтар у свою чергу із поганим настроєм та на третій позиції завершив першу частину сезону.

Нагадаємо, що трохи раніше Рух на власному полі поступився Оболоні, а Колос здобув виїзну перемогу над Інгульцем.