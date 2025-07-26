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На другій хвилині заклало вуха, – Судаков оцінив атмосферу на стадіоні Бешикташа

Володимир Максименко — 26 липня 2025, 13:15
На другій хвилині заклало вуха, – Судаков оцінив атмосферу на стадіоні Бешикташа
Георгій Судаков
ФК Шахтар

Лідер донецького Шахтаря Георгій Судаков оцінив рівень шуму на стадіоні Бешикташа під час першого матчу кваліфікації Ліги Європи.

Футболіст поспілкувався з клубною пресслужбою.

"Як я і думав, атмосфера була неймовірною. У мене вже на другій хвилині заклало вуха. Я грав проти Селтіка у Шотландії та думав, що це максимум. Але у Стамбулі я відчув зовсім інший рівень підтримки.

Я дуже хотів би, що це перенеслось в Україну. Я розумію, що зараз це неможливо, але дуже хотілось би побачити та почути таке у майбутньому", – розповів Судаков.

Матч-відповідь між Шахтарем та Бешикташем відбудеться у четвер, 31 липня. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

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