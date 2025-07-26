На другій хвилині заклало вуха, – Судаков оцінив атмосферу на стадіоні Бешикташа

Лідер донецького Шахтаря Георгій Судаков оцінив рівень шуму на стадіоні Бешикташа під час першого матчу кваліфікації Ліги Європи.

Футболіст поспілкувався з клубною пресслужбою.

"Як я і думав, атмосфера була неймовірною. У мене вже на другій хвилині заклало вуха. Я грав проти Селтіка у Шотландії та думав, що це максимум. Але у Стамбулі я відчув зовсім інший рівень підтримки.



Я дуже хотів би, що це перенеслось в Україну. Я розумію, що зараз це неможливо, але дуже хотілось би побачити та почути таке у майбутньому", – розповів Судаков.