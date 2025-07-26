На другій хвилині заклало вуха, – Судаков оцінив атмосферу на стадіоні Бешикташа
Лідер донецького Шахтаря Георгій Судаков оцінив рівень шуму на стадіоні Бешикташа під час першого матчу кваліфікації Ліги Європи.
Футболіст поспілкувався з клубною пресслужбою.
"Як я і думав, атмосфера була неймовірною. У мене вже на другій хвилині заклало вуха. Я грав проти Селтіка у Шотландії та думав, що це максимум. Але у Стамбулі я відчув зовсім інший рівень підтримки.
Я дуже хотів би, що це перенеслось в Україну. Я розумію, що зараз це неможливо, але дуже хотілось би побачити та почути таке у майбутньому", – розповів Судаков.
Матч-відповідь між Шахтарем та Бешикташем відбудеться у четвер, 31 липня. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.
Перший двобій команд завершився з рахунком 4:2 на користь "гірників".
Раніше визначилась бригада арбітрів на другий поєдинок українського та турецького колективів.