Захисник Роми прокоментував інтерес з боку Реала

Центральний захисник Роми Маріо Ермосо прокоментував інформацію про те, що у його послугах зацікавлений мадридський Реал.

29-річного іспанця цитує Ніколо Скіра.

"Так, я читав про це. Багато друзів висилали мені це. Коли своє ім’я пов’язують з великим клубом – це честь. Я був у академії Реала і вдячний за той внесок, який вони зробили у мій розвиток", – заявив захисник.

Нагадаємо, інтерес Реала до Ермосо пов’язаний з тим, що мадридський клуб через важку травму втратив до кінця сезону Едера Мілітао. Мадридський клуб збирається підписати нового захисника у січні, також розглядається кандидатура Емеріка Ляпорта з Аль-Насра.

У нинішньому сезоні Ермосо взяв участь у 9 матчах Роми в усіх турнірах, проте лише у чотирьох з них виходив у основі. Він перейшов у римський клуб на правах вільного агента з Атлетіко Мадрид у вересні поточного року.