Ексзахисник Манчестер Сіті може замінити Мілітао в Реалі

Реал розпочав пошуки нового захисника після того, як Едер Мілітао вибув до кінця поточного сезону через розрив хрестоподібної зв’язки коліна, який він отримав у суботу, 9 листопада у матчі Ла Ліги проти Осасуни (перемога 4:0).

Про це повідомляє Relevo.

За їхньою інформацією, пріоритетним варіантом для мадридського клубу є захисник Аль-Насра Емерік Ляпорт, який хоче повернутися в європейський футбол. Про інтерес Реала до іспанця повідомлялося ще в жовтні. Проте тоді мова йшла про перехід влітку наступного року, тепер же "Вершкові" хочуть орендувати гравця у січні.

Здійснити таку угоду буде непросто, тому Реал розглядає в якості альтернативного варіанту Кастелло Лукеба з РБ Лейпциг. Він лише наприкінці жовтня продовжив контракт з німецьким клубом до 2029 року.

Нагадаємо, Мілітао порвав хрестоподібну зв’язку вдруге за останні роки. Він пропустив 232 дні, отримавши травму в серпні 2022 року.