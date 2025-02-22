CAS відхилила апеляцію скандального ексголови RFEF

Спортивний арбітражний суд відхилив апеляцію Луїса Рубіалеса щодо свого відсторонення від футболу на три роки.

Про це повідомляє ESPN.

" Луїс Рубіалес подав позов проти ФІФА у зв'язку з його трирічним відстороненням від будь-якої діяльності, пов'язаної з футболом, за поведінку, що суперечить принципам дисциплінарного кодексу ФІФА. Комісія CAS встановила, що накладена санкція є розумною та пропорційною", – йдеться у заяві CAS.

Нагадаємо, дискваліфікація пов'язана із поцілунком футболістки Дженни Ермосо, який дозволив собі Рубіалес по завершенню чемпіонату світу-2023. Функціонера звинуватили у сексизмі та сексуалізованих домаганнях до Ермосо.

Раніше Луїс дізнався вирок суду у справі з неправомірним поцілунком.