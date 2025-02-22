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CAS відхилила апеляцію скандального ексголови RFEF

Володимир Максименко — 22 лютого 2025, 07:43
CAS відхилила апеляцію скандального ексголови RFEF
Луїс Рубіалес
Getty Images

Спортивний арбітражний суд відхилив апеляцію Луїса Рубіалеса щодо свого відсторонення від футболу на три роки.

Про це повідомляє ESPN.

"Луїс Рубіалес подав позов проти ФІФА у зв'язку з його трирічним відстороненням від будь-якої діяльності, пов'язаної з футболом, за поведінку, що суперечить принципам дисциплінарного кодексу ФІФА. Комісія CAS встановила, що накладена санкція є розумною та пропорційною", – йдеться у заяві CAS.

Нагадаємо, дискваліфікація пов'язана із поцілунком футболістки Дженни Ермосо, який дозволив собі Рубіалес по завершенню чемпіонату світу-2023. Функціонера звинуватили у сексизмі та сексуалізованих домаганнях до Ермосо.

Раніше Луїс дізнався вирок суду у справі з неправомірним поцілунком.

CAS (Спортивний арбітражний суд в Лозанні) ФІФА Луїс Рубіалес Дженніфер Ермосо

CAS (Спортивний арбітражний суд в Лозанні)

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