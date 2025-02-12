Відомі покази свідка у скандальній справі щодо експрезидента федерації футболу Іспанії

Колишній президент Королівської федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес дав свідчення щодо поцілунку футболістки Дженніфер Ермосо. Він наполягає на тому, що отримав дозвіл на цю дію.

Про це повідомляє The Atletic.

"Я сказав їй, щоб вона забула про пенальті, ми чемпіони, завдяки тобі, без тебе ми б не змогли цього зробити. Вона дуже міцно стиснула мене і підняла нагору. Коли я спускався, я запитав її, чи можу її поцілувати, і вона погодилася. Так все і сталося", – заявив Рубіалес.

У суді, що відбувся 11 лютого, також виступив свідок Девід Мурільйо з ASOGRA (Асоціація глухих людей в Гранаді). Він без вагань заявив, що прочитав по губах Рубіалеса: "Можна я тебе поцілую?".

Сама гравчиня вважає, що не давала дозволу її цілувати та заявляє про сексуалізоване насильство.

Нагадаємо, інцидент відбувся на церемонії нагородження іспанської збірної після перемоги на жіночому чемпіонаті світу-2023. Рубіалеса звинуватили у сексизмі та змусили подати у відставку зі своїх посад шляхом суспільного тиску.

Раніше Лаціо звільнив одного зі своїх співробітників через фотографії статевих органів у його соцмережах.