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Рубіалес не потрапить до в'язниці після скандалу з поцілунком Ермосо

Станіслав Лисак — 20 лютого 2025, 15:35
Рубіалес не потрапить до в'язниці після скандалу з поцілунком Ермосо
Getty Images

Колишній президент Королівської федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес не потрапить до в'язниці у справі щодо поцілунку футболістки Дженніфер Ермосо.

Про це повідомляє The Athletic.

Іспанський функціонер був оштрафований на 10 000 євро, а також йому заборонено наближатися до Ермосо ближче ніж на 200 метрів, а також спілкуватися з нею протягом року.

Обвинувачення вимагало покарання у вигляді одного року позбавлення волі, однак не було доведено, що колишній голова REEF здійснив акт сексуального насильства щодо футболістки збірної Іспанії.

Нагадаємо, інцидент відбувся на церемонії нагородження іспанської збірної після перемоги на жіночому чемпіонаті світу-2023. Рубіалеса звинуватили у сексизмі та змусили подати у відставку зі своїх посад шляхом суспільного тиску.

Зазначимо, що рішення Верховного суду може бути оскаржене в кримінальній палаті іспанського Національного суду.

Луїс Рубіалес Дженніфер Ермосо

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