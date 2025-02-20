Рубіалес не потрапить до в'язниці після скандалу з поцілунком Ермосо

Колишній президент Королівської федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес не потрапить до в'язниці у справі щодо поцілунку футболістки Дженніфер Ермосо.

Про це повідомляє The Athletic.

Іспанський функціонер був оштрафований на 10 000 євро, а також йому заборонено наближатися до Ермосо ближче ніж на 200 метрів, а також спілкуватися з нею протягом року.

Обвинувачення вимагало покарання у вигляді одного року позбавлення волі, однак не було доведено, що колишній голова REEF здійснив акт сексуального насильства щодо футболістки збірної Іспанії.

Нагадаємо, інцидент відбувся на церемонії нагородження іспанської збірної після перемоги на жіночому чемпіонаті світу-2023. Рубіалеса звинуватили у сексизмі та змусили подати у відставку зі своїх посад шляхом суспільного тиску.

Зазначимо, що рішення Верховного суду може бути оскаржене в кримінальній палаті іспанського Національного суду.