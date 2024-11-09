Вилетів до кінця сезону: Реал підтвердив травму свого лідера

Бразильський захисник мадридського Реала Едер Мілітао не зіграє до кінця сезону через травму отриману в матчі з Осасуною (4:0).

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Після медичного обстеження в оборонця діагностовано повний розрив передньої хрестоподібної зв’язки з пошкодженням обох менісків правої ноги.

Відомий спортивний лікар Дмитро Бабелюк вважає, що сезон для Мілітао завершений. Попереду на гравця очікує операція і тривале відновлення. Раніше, ніж через 10-12 місяців на його повернення очікувати не варто.

Бразилець вже стикався з подібною травмою в останні роки. Він пропустив 232 дні, отримавши травму в серпні 2022 року.

Раніше повідомлялося, що Реал на заміну Мілітао може підписати Серхіо Рамоса, який наразі перебуває у статусі вільного агента.