Скандальна Ермосо висловила бажання повернутись до збірної Іспанії

Скандальновідома футболістка Дженніфер Ермосо готова повернутись до збірної Іспанії.

Слова гравчині Тігреса наводить Marca.

"Для мене велика честь представляти збірну Іспанії. Через 12 років безперервної гри я все ще відчуваю сили приносити команді користь, тож хотіла б повернутись", – розповіла Ермосо.

Нагадаємо, під час церемонії вшанування жіночої збірної Іспанії після переможного фіналу чемпіонату світу 2023 тодішній голова Іспанської федерації футболу Рубіалес поцілував у губи Ермосо.

Після цього футболістка заявила, що не давала згоди на це, а самого функціонера спочатку було відсторонено від посади, а згодом проти нього відкрили кримінальне провадження. Також нападника відмовлялась грати за команду доти, доки Луїса не буде звільнено.

У підсумку, Рубіалес зміг уникнути позбавлення волі, але його було відсторонено від футболу на значний строк.

Ермосо – найкраща бомбардирка жіночої збірної Іспанії. Вона забила 53 голи у 123 матчах за "Фурію Роху". Гравчиню не було викликано на матчі Ліги націй, а тренерка команди заявила, що це стало виключно зі спортивних причин.

Зазначимо, що коментуючи події 2023 року, Рубіалес продовжує запевняти суспільство, що не хотів завдати сексуалізованої шкоди Ермосо.