Реал може підписати захисника Роми

Центральний захисник Роми Маріо Ермосо може взимку перейти в Реал.

Про це повідомляє Marca.

Наразі Реал в екстреному порядку займається пошуками нового захисника після того, як Едер Мілітао вибув до кінця сезону через важку травму коліна. Одним із варіантів для мадридського клубу є саме Ермосо, який після переходу в Рому у вересні поточного року поки що не зумів завоювати стабільне місце в основі.

У нинішньому сезоні 29-річний іспанець взяв участь у 9 матчах Роми в усіх турнірах, проте лише у чотирьох з них виходив у основі.

До переходу в італійський клуб Ермосо протягом п’яти років виступав за Атлетіко Мадрид, проте захисник є вихованцем академії Реала.

Раніше повідомлялося про те, що "Вершкові" розглядають кандидатуру Емеріка Ляпорта з Аль-Насра.