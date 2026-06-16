"Найменш відомий" учасник ЧС-2026 знайшов новий клуб

Захисник Веллінгтон Фенікс та збірної Нової Зеландії Тім Пейн змінить клуб після чемпіонату світу з футболу.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

32-річний гравець домовився про перехід до парагвайського клубу Олімпія. Між сторонами укладено усну домовленість.

Нагадаємо, Пейн став відомим перед стартом чемпіонату світу. Аргентинський інфлюенсер Вален Скарсіні знайшов гравця ЧС-2026 з найменшою кількістю підписників у соцмережах, а потім закликав підписуватися на нього. За декілька днів кількість підписників футболіста зросла до понад мільйона, а наразі налічує вже 5,7 млн.

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Напередодні Нова Зеландія стартувала на світовій першості з нічиї з Іраном. У наступному турі новозеландці зіграють проти Єгипту (22 червня о 04:00).