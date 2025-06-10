Визначився стартовий склад України на матч проти Нової Зеландії у межах Canadian Shield

У ніч на завтра, 11 червня, збірна України проведе свій другий матч в межах товариського турніру Canadian Shield.

Після поразки від господарів в особі Канади (2:4) "синьо-жовті" зустрінуться зі збірною Нової Зеландії, яка у своєму першому поєдинку мінімально обіграла Кот-д'Івуар (1:0).

Як і анонсував головний тренер збірної Сергій Ребров, усі гравці отримають ігровий час. На другий матч турніру Україна вийде в майже повністю іншому складі порівняно з грою проти канадців – своє місце у старті зберіг тільки Олександр Тимчик.

Україна: Лунін – Тимчик, Забарний, Чеберко, Михайліченко – Михайленко, Назарина, Піхальонок – Кабаєв, Зубков, Гуцуляк.

Запасні: Трубін, Різник, Мартинюк, Таловєров, Бондар, Калюжний, Судаков, Яремчук, Шапаренко, Циганков, Бондаренко, Зінченко, Матвієнко.

УАФ

Стартовий свисток матчу між збірними України та Нової Зеландії прозвучить о 00:00 за київським часом.

Нагадаємо, що на нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція цього поєдинку.