Хотів зіграти у стилі Нойєра: у чемпіонаті Нової Зеландії голкіпер відзначився шаленим автоголом

Футбол іноді не пробачає секунди сумніву, а особливо воротарям. Саме така мить стала фатальною для Джоша Олуваємі, чия помилка в дербі перетворилася на вірусний кошмар і запустила ланцюг подій, що завершився відставкою головного тренера.

У матчі A-League проти Окленда голкіпер Веллінгтон Фенікс невдало зіграв після виносу м'яча Джейка Гірдвуда-Райха майже з 75 метрів.

Вийшовши далеко з воріт, Олуваємі не розрахував траєкторію польоту, чи то вітер втрутився, чи то мить нерішучості, і, відступаючи, зрізав м'яч головою у власні ворота.

Це був лише початок катастрофи. До перерви рахунок виріс до 0:4, а Олуваємі опинився знову винним у пропущеному голі, коли м'яч пройшов в нього поміж рук. У підсумку тренер зняв воротаря в перерві, але матч уже був втрачений – 0:5 у домашньому дербі.

Після фінального свистка наставник Веллінгтона Джанкарло Італьяно не став шукати виправдань. На пресконференції він оголосив про відставку, взявши відповідальність на себе. Італьяно також визнав, що команді потрібна "нова енергія", аби перезавантажити сезон.

Раніше повідомлялося, що в Англії воротар став винуватцем шаленого атвоголу, влучивши у сідниці захисника своєї команди.