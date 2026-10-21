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Був готовий до всього, але тільки не до цього: Кварацхелія вперше відреагував на важку травму

Софія Кулай — 21 жовтня 2026, 15:47
Був готовий до всього, але тільки не до цього: Кварацхелія вперше відреагував на важку травму
Хвіча Кварацхелія
instagram.com/kvara7

Лівий вінгер ПСЖ Хвіча Кварацхелія зізнався, що перед кожним матчем просить у Бога завершити матч без травм, але у поєдинку 3-го туру основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27 проти Барселони неушкодженим піти з поля не вдалося.

Своєю думкою він поділився в Інстаграм.

Зірка парижан зазнав розриву хрестоподібних зв'язок та вибув на тривалий термін.

"Багато хто запитував мене про цей випадок, і чимало людей казали: якби кожен футболіст у світі молився, гра б закінчилася внічию. Можливо, це й правда, але перед кожним матчем я просив Бога лише про одне – залишити поле здоровим. Проте даремно", – написав Хвіча.

Грузинський футболіст розповів, що дуже добре підготував до поєдинку проти "блаугранас", але не був готовим до отриманого ушкодження.

"Минуло небагато часу, але в голові крутиться одне й те саме питання: чому саме я? Я ніколи нічого не шкодував для цієї гри і, мабуть, до цього матчу підготувався краще, ніж будь-коли. Мені здавалося, що я був готовий до всього, але тільки не до цього.

Та все ж я розумію, що Бог обрав саме мене, і якщо цим я захистив інших гравців на полі, то готовий пройти ці місяці у праці, болю та сліз. Я знаю, що повинен повернутися сильнішим заради своїх людей, які завжди поруч зі мною. Я не підведу вас і обіцяю, що не згаю жодної секунди. Дякую всім за підтримку, скоро побачимося", – додав Кварацхелія.

Нагадаємо, що грузин вимушено покинув поле на 59-й хвилині за рахунку 1:1. Замість нього на поле вийшов 24-річний форвард Магнес Акліуш.

Навіть без Кварацхелії ПСЖ зумів довести домашній матч до перемоги – 4:2. Окрім травми Хвічі паризький клуб також через ушкодження різного характеру втратив капітана Маркіньйоса та нападника Усмана Дембеле.

До важкої травми Кварацхелія взяв участь в 11-ти поєдинках ПСЖ у поточному сезоні-2026/27, у яких відзначився 2 голами та асистом.

Додамо, що команда Луїса Енріке після 3-х турів лідирує у загальній турнірній таблиці ЛЧ, маючи у своєму активі максимальну кількість балів – 9. Стільки ж у Ліверпуля.

У наступному турі єврокубкового турніру парижани зіграють на виїзді проти іспанського Вільярреала – 3 листопада о 22:00 (за київським часом).

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