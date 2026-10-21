Зірка ПСЖ Кварацхелія порвав хрестоподібні зв'язки і вибув на тривалий термін

Зірковий вінгер ПСЖ Хвіча Кварацхелія зазнав розриву хрестоподібних зв'язок та вибув на тривалий термін.

Про це повідомила пресслужба парижан.

Грузинський футболіст не зміг дограти матч проти Барселони в Лізі чемпіонів, попросивши заміну на 59-й хвилині. У підсумку, поглиблене обстеження виявило у Хвічі розрив передньої хрестоподібної зв'язки – найближчим часом на гравця очікує операція.

Communiqué médical après Barcelone @Aspetar 👉 https://t.co/83jMmiNuGF https://t.co/1zNSQHOM5n — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 21, 2026

У клубі строки відновлення Кварацхелії наразі не прогнозують, але зазвичай за таких ушкоджень відновлення може тривати від 6-9 місяців до одного року.

Через травму Хвіча не зможе зіграти проти України у складі збірної Грузії в Лізі націй – поєдинок заплановано на 17 листопада у Словаччині.

Цього сезону вінгер зіграв 11 матчів у всіх турнірах, в яких забив два м'ячі та віддав одну результативну передачу.

Зауважимо, що у поєдинку за Барселоною травми також отримали Маркіньйос та Усман Дембеле – їхнє повернення очікується за декілька тижнів.

Нагадаємо, попри втрати, ПСЖ переміг Барселону з рахунком 4:2.