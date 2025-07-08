Тренер Флуміненсе – про матч з Челсі: Ми очікуємо на шахову партію

Головний тренер Флуміненсе Ренато висловився про майбутній матч з Челсі у півфіналі клубного чемпіонату світу.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Ми маємо безмежну повагу до Челсі, але це буде шахова партія. Очікуємо, що це буде матч терпіння без великої кількості гольових моментів.

Звісно, ще і яка жара! Особливо о 15:00, коли розпочнеться матч. Навряд чи ми володітимемо м'ячем постійно, тож нам потрібно буде бігати за суперником, а це серйозно виснажує", – розповів Ренато.

62-річний наставник додав також, що під терміном "гидотне каченя" до своєї команди, який він застосував раніше, мається на увазі фінансові спроможності команди порівняно з іншими суперниками.

Поєдинок між Флуміненсе та Челсі відбудеться сьогодні, 8 липня о 22:00 за київським часом.

Бразильський колектив на шляху до 1/2 фіналу переграв Аль-Хіляль із Саудівської Аравії (2:1), у той час, як англійці з аналогічним рахунком вибили Палмейрас (2:1).

Раніше повідомлялось, що ексфутболіст Флуміненсе продовжить кар'єру в Шахтарі.