Аргентина – Австрія: прогноз букмекерів на матч ЧС-2026

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок другого туру чемпіонату світу з футболу, в якому зустрінуться збірні Аргентини та Австрії.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є підопічні Ліонеля Скалоні, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,55. Нічия – 4,00. Виграш європейців – 7,00.

В цьому поєдинку не очікується багато голів. На тотал більше 3,5 котирування складають 3,40, а на ТМ 3,5 – 1,33.

Протистояння відбудеться 22 червня на "AT&T Stadium" в Арлінгтоні. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

Зазначимо, що майбутні суперники на Мундіалі потрапили у групу J. Аргентинці в першому турі розгромили Алжир, а Австрія перемогла Йорданію.

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