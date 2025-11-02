Очеретько: Туран сказав нам про слова Попова – результат ви бачите

Півзахисник донецького Шахтаря Олег Очеретько оцінив перемогу над Динамо (3:1) в 11 турі чемпіонату України.

Про це гравець розповів у коментарі програмі "Футбол 360".

"Зараз всі емоції залишив на полі. Дуже важлива перемога для нас була і вольова. Ми повинні були відігратися після матчу з Кубку і ми це зробили.

У нас настанова на кожну гру – ми повинні грати з першої хвилини в пресинг і не закінчувати. І якщо там трошки тяжко, ми опускаємо зону, набираємо сил, потім знову починаємо свій пресинг", – пояснив півзахисник.