Очеретько: Туран сказав нам про слова Попова – результат ви бачите
Півзахисник донецького Шахтаря Олег Очеретько оцінив перемогу над Динамо (3:1) в 11 турі чемпіонату України.
Про це гравець розповів у коментарі програмі "Футбол 360".
"Зараз всі емоції залишив на полі. Дуже важлива перемога для нас була і вольова. Ми повинні були відігратися після матчу з Кубку і ми це зробили.
У нас настанова на кожну гру – ми повинні грати з першої хвилини в пресинг і не закінчувати. І якщо там трошки тяжко, ми опускаємо зону, набираємо сил, потім знову починаємо свій пресинг", – пояснив півзахисник.
Очеретько розповів про емоції від першої перемоги у класичному.
"Вигравати завжди приємно, особливо такий клуб, як Динамо. Це дербі українське і воно завжди було на першому місці. І дуже приємно вигравати в дербі", – сказав він.
Також гравець відреагував на слова захисник Дениса Попова, який після матчу Кубку України назвав Шахтар "пародією".
"Арда Туран сказав нам, що Попов сказав такі слова, і ми це знали, і результат от бачите на полі", – зазначив Очеретько.
Перемога дозволила "гірникам" закріпитися на першій сходинці в турнірній таблиці чемпіонату, збільшивши відрив від киян до 4 очок. Для Динамо це перша поразка з травня 2024 року.