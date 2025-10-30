Українська правда
Попов пояснив, чому назвав теперішній Шахтар "пародією"

Володимир Варуха — 30 жовтня 2025, 20:31
Захисник київського Динамо Денис Попов, чому вирішив назвати теперішніх футболістів донецького Шахтаря "пародією".

Слова футболіста цитує Tribuna.com.

"Якщо це викликало такий великий резонанс, то буде правильно роз’яснити сенс моїх слів. Йшлося про те, що рівень пристрастей у цих матчах не такий, як раніше. Тому я тільки мав на увазі, що нинішні гравці Шахтаря – ще молоді та не бачили тих матчів, які були раніше. Напевно, я підібрав неправильне слово – і так воно вийшло. Але у мене не було наміру когось якось образити", – сказав гравець.

Нагадаємо, матч між київським Динамо та донецьким Шахтарем закінчився з рахунком 2:1 на користь біло-синіх. У складі Динамо голами відзначилися Ярмоленко та Герерро, а за Шахтар забив Лука Мейрелліш.

Раніше Георгій Судаков відреагував на слова Дениса Попова.

