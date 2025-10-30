Попов пояснив, чому назвав теперішній Шахтар "пародією"

Захисник київського Динамо Денис Попов, чому вирішив назвати теперішніх футболістів донецького Шахтаря "пародією".

Слова футболіста цитує Tribuna.com.

"Якщо це викликало такий великий резонанс, то буде правильно роз’яснити сенс моїх слів. Йшлося про те, що рівень пристрастей у цих матчах не такий, як раніше. Тому я тільки мав на увазі, що нинішні гравці Шахтаря – ще молоді та не бачили тих матчів, які були раніше. Напевно, я підібрав неправильне слово – і так воно вийшло. Але у мене не було наміру когось якось образити", – сказав гравець.