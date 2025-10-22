Очеретько: Туран – дуже відкрита та щира людина, він заряджає нас перед матчами
Хавбек Шахтаря Олег Очеретько поговорив про головного тренера донецької команди Арду Турана.
Своїми думками 22-річний українець поділився в етері УПЛ ТБ.
За словами Очеретька, Туран не соромиться говорити футболістам речі так, як вони є: він і розкритикує, і похвалить. Своїми промовами турецький фахівець заряджає команду на перемогу.
"Він така людина, що може прямо сказати, що ти там погано відіграв у певному моменті і потім похвалити, що добре відіграв. Він відкрита, щира людина.
Я відчуваю, що перед грою потрібно виходити зарядженим – це дуже важливо і він допомагає нам дати цю енергію.
Кожне його слово, кожна дія, вони надихають і ти хочеш вийти на поле і відіграти свій максимум, показати, що ми тут головні і байдуже, де ми будемо грати, вдома чи на виїзді, що ми повинні бути чемпіонами завжди", – сказав Очеретько.
Арда Туран очолив Шахтар минулого літа, замінивши на посаді головного тренера Маріно Пушича. У 19 матчах під керівництвом 38-річного турка "гірники" здобули 11 перемог, 6 разів зіграли внічию та двічі програли (баланс голів 37:18).
Нагадаємо, що через нічию з Поліссям (0:0) у 9 турі УПЛ Шахтар опустився на друге місце турнірної таблиці чемпіонату України.
Раніше стало відомо, що майбутній суперник "помаранчево-чорних" у Лізі конференцій залишився без головного тренера.