Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Очеретько: Туран – дуже відкрита та щира людина, він заряджає нас перед матчами

Олексій Погорелов — 22 жовтня 2025, 13:49
Олег Очеретько
Олег Очеретько
ФК Шахтар

Хавбек Шахтаря Олег Очеретько поговорив про головного тренера донецької команди Арду Турана.

Своїми думками 22-річний українець поділився в етері УПЛ ТБ.

За словами Очеретька, Туран не соромиться говорити футболістам речі так, як вони є: він і розкритикує, і похвалить. Своїми промовами турецький фахівець заряджає команду на перемогу.

"Він така людина, що може прямо сказати, що ти там погано відіграв у певному моменті і потім похвалити, що добре відіграв. Він відкрита, щира людина.

Я відчуваю, що перед грою потрібно виходити зарядженим – це дуже важливо і він допомагає нам дати цю енергію.

Кожне його слово, кожна дія, вони надихають і ти хочеш вийти на поле і відіграти свій максимум, показати, що ми тут головні і байдуже, де ми будемо грати, вдома чи на виїзді, що ми повинні бути чемпіонами завжди", – сказав Очеретько.

Арда Туран очолив Шахтар минулого літа, замінивши на посаді головного тренера Маріно Пушича. У 19 матчах під керівництвом 38-річного турка "гірники" здобули 11 перемог, 6 разів зіграли внічию та двічі програли (баланс голів 37:18).

Нагадаємо, що через нічию з Поліссям (0:0) у 9 турі УПЛ Шахтар опустився на друге місце турнірної таблиці чемпіонату України.

Раніше стало відомо, що майбутній суперник "помаранчево-чорних" у Лізі конференцій залишився без головного тренера.

Україна Чемпіонат України, УПЛ Шахтар Донецьк Олег Очеретько Арда Туран

Шахтар Донецьк

Дощова осінь Шовковського: матчі проти Шахтаря можуть вирішити долю тренера Динамо
Захисник Пафоса побив "досягнення" Кучера, ставши автором найшвидшого вилучення в історії Ліги чемпіонів
Ситуація вирішена: Шахтар прокоментував скандал з Коноплею через лайки під російським контентом
Шахтар – Легія: де дивитися матч 2-го туру Ліги конференцій
Динамо повторює антирекорд, Шахтар і з п'ятої спроби не може забити Поліссю. Підсумки 9-го туру УПЛ

Останні новини