Очеретько: Туран – дуже відкрита та щира людина, він заряджає нас перед матчами

Хавбек Шахтаря Олег Очеретько поговорив про головного тренера донецької команди Арду Турана.

Своїми думками 22-річний українець поділився в етері УПЛ ТБ.

За словами Очеретька, Туран не соромиться говорити футболістам речі так, як вони є: він і розкритикує, і похвалить. Своїми промовами турецький фахівець заряджає команду на перемогу.

"Він така людина, що може прямо сказати, що ти там погано відіграв у певному моменті і потім похвалити, що добре відіграв. Він відкрита, щира людина.

Я відчуваю, що перед грою потрібно виходити зарядженим – це дуже важливо і він допомагає нам дати цю енергію.

Кожне його слово, кожна дія, вони надихають і ти хочеш вийти на поле і відіграти свій максимум, показати, що ми тут головні і байдуже, де ми будемо грати, вдома чи на виїзді, що ми повинні бути чемпіонами завжди", – сказав Очеретько.