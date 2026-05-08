Кривбас – Карпати. Коли та де дивитися матч УПЛ

Матч між Кривбасом та Карпатами відкриє програму 27-го туру Української Прем'єр-ліги з футболу сезону-2025/26.

Поєдинок розпочнеться 8 травня о 13:00 на стадіоні "Гірник" у Кривому Розі. Зустріч можна буде переглянути на каналі УПЛ ТБ, який, зокрема, доступний на OTT-платформі MEGOGO.

Ліцензований букмекер betking, дає кращий коефіцієнт на перемогу гостей зі Львова – 2,05. Тоді як на звитягу господарів стоїть 3,25. Мирона оцінена у 4.

У турнірній таблиці першості дещо вище перебуває Кривбас – 7-ма сходинка та 41 набраний бал. Натомість у Карпат 37 очок та 9-те місце. Тому потенційна звитяга дозволить "левам" впритул наблизитись до криворізького клубу.

У попередньому 26-му турі УПЛ Кривбас несподівано розписав бойову нічию з головним аутсайдером сезону Полтавою 3:3. А от Карпати вдома відібрали очки в ЛНЗ, який йде на другій сходинці у таблиці (нічия 0:0). Команда Франа Фернандеса не пропускає вже у семи іграх поспіль, а безпрограшна серія триває вже вісім матчів.

Крайня лобова зустріч Кривбаса та Карпат у першому колі закінчилася мінімальною перемогою "зелено-білих" 0:1. Тоді автором єдиного голу став Бруніньйо.

