Тренер Карпат налаштований перемогти Кривбас: Ми приїхали сюди за трьома очками

Головний тренер львівських Карпат Фран Фернандес висловився про найближчий матч проти Кривбаса у рамках 27-го туру УПЛ сезону-2025/26.

Його слова передає пресслужба "левів".

Наставник "зелено-білих" відзначив довгу дорогу до Кривого Рогу, а також наголосив на кадрових проблемах у команді. Однак не став із цього всього робити якусь трагедію чи шукати виправдань.

Іспанський спеціаліст зазначив, що такі труднощі зробили команду ще сильнішою. Фернандес розповів, що прагне побачити своїх підопічних ще згуртованішими у виїзному поєдинку.

"Я хочу бачити команду з менталітетом переможців, щоб було чітко видно, що ми приїхали сюди за трьома очками. Ми маємо мислити як велика команда, яка прагне перемагати на будь-якому полі. Цей матч – це чудова можливість обіграти суперника, який перебуває вище за нас у турнірній таблиці. Тому ми повинні бути вмотивованими", – сказав Фран.

Тренер львів'ян відзначив суперника, який є одним із найрезультативніших клубів в УПЛ. За словами іспанця, атака Кривбаса перебуває у хорошій формі.

"Я довіряю своїй команді. Вважаю, що якщо вони у гарній формі, то ми також. Ми перебуваємо у дуже позитивному відрізку, вже багато матчів поспіль ми набираємо очки, здобули чимало перемог в останніх поєдинках. Також у виїзних матчах маємо хороші результати. Дві останні гри на виїзді принесли нам перемогу та нічию. Тож наша мета , як і завжди, – виходити на поле з бажанням перемагати й брати максимум", – наголосив Фернандес.

Поєдинок Кривбас – Карпати відбудеться сьогодні, 8 травня, о 13:00. Це протистояння відкриє програму 27-го туру УПЛ-2025/26.

Це буде зустріч 7-ї та 9-ї команд турнірної таблиці першості. Кривбас випереджає "левів" на 4 очки – 41 бал проти 37-ми у львівського клубу.

Очна зустріч першого кола поточного сезону закінчилася мінімальною перемогою "зелено-білих" 1:0. Єдиний гол забив Бруніньйо.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом доволі несподівано є львів'яни, їх перемогу оцінюють в 1,96. Тоді як на звитягу Кривбаса дають коефіцієнт 3,50. Нічия – 4.

