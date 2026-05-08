Кривбас – Карпати: прогноз букмекерів на матч 27 туру УПЛ

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 27 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26, в якому Кривбас вдома прийматиме Карпати.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є гості, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 2,05. Натомість на звитягу господарів можна поставити з коефіцієнтом 3,25, на нічию – 4,00.

Поєдинок відбудеться 8 травня на стадіоні "Гірник". Стартовий свисток має пролунати о 13:00.

Востаннє команди грали між собою 8 листопада 2025 року. Тоді "леви" здобули мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

Зазначимо, що наразі Кривбас та Карпати перебувають у середині турнірної таблиці. Вони посідають сьому та дев'яту сходинки відповідно.

