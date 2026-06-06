Ньюкасл виставив "космічний" цінник за свого лідера, яким цікавиться низка грандів АПЛ

Ньюкасл планує зберегти півзахисника Сандро Тоналі, однак не виключає можливості його продажу у літнє трансферне вікно за "кругленьку" суму.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією видання, "сороки" готові розглянути пропозиції від інших клубів, але дешевше, ніж за 115 мільйонів євро відпускати його не бууть.

Гравцем цікавиться низка грандів АПЛ, серед яких Арсенал, Манчестер Сіті та МЮ.

Сандро перейшов до Ньюкасла з "Мілана" в липні 2023 року за 70 млн євро, ставши найдорожчим італійцем в історії. Його чинний контракт із клубом розрахований до літа 2029-го.

У сезоні-2025/26 Тоналі зіграв у 53 матчах за клуб у всіх турнірах, де забив 3 голи та віддав 6 результативних передач.

Напередодні повідомлялося, що Барселона оформила трансфер вінгера Ньюкасла Ентоні Гордона.