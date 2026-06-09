Вулвергемптон підсилився досвідченим захисником, який пограв за збірну Англії

Англійський Вулвергемптон оголосив про підписання правого захисника із Ньюкасла Кірана Тріпп'єра.

Про це йдеться на клубному сайті.

35-річний оборонець перебрався до "вовків" на правах вільного агента. Контракт розрахований на два роки.

Getting our first deal done early ✍️ pic.twitter.com/IUFYSGWDCN — Wolves (@Wolves) June 8, 2026

За свою кар'єру вихованець Манчестер Сіті, який так і не дебютував за дорослу команду "містян", пограв у цілій низці клубів – Барнслі, мадридському Атлетико, Тоттенгемі, Бернлі та Ньюкаслі.

Найбільше матчів провів у футболці Бернлі – 185 (6 голів та 37 асистів). У сезоні-2020/21 став чемпіоном Іспанії у складі "матрацників", а у 2025-му разом із "сороками" тріумфував у Кубку англійської ліги.

Також за його спиною 54 гри за збірну Англії (1 м'яч).

Зазначимо, що Вулвергемптон завершив сезон-2025/26 Анлійської Прем'єр-ліги на останньому місці, вилетівши до Чемпіоншипу.

Нагадаємо, що керівництво англійського Ньюкасл, який фінішував 12-м, готує масштабну кадрову перебудову, за результатами якої склад команди можуть залишити одразу семеро гравців.