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Вулвергемптон підсилився досвідченим захисником, який пограв за збірну Англії

Софія Кулай — 9 червня 2026, 09:10
Вулвергемптон підсилився досвідченим захисником, який пограв за збірну Англії
Кіран Тріпп'єр
ФК Вулвергемптон

Англійський Вулвергемптон оголосив про підписання правого захисника із Ньюкасла Кірана Тріпп'єра.

Про це йдеться на клубному сайті.

35-річний оборонець перебрався до "вовків" на правах вільного агента. Контракт розрахований на два роки.

За свою кар'єру вихованець Манчестер Сіті, який так і не дебютував за дорослу команду "містян", пограв у цілій низці клубів – Барнслі, мадридському Атлетико, Тоттенгемі, Бернлі та Ньюкаслі.

Найбільше матчів провів у футболці Бернлі – 185 (6 голів та 37 асистів). У сезоні-2020/21 став чемпіоном Іспанії у складі "матрацників", а у 2025-му разом із "сороками" тріумфував у Кубку англійської ліги.

Також за його спиною 54 гри за збірну Англії (1 м'яч).

Зазначимо, що Вулвергемптон завершив сезон-2025/26 Анлійської Прем'єр-ліги на останньому місці, вилетівши до Чемпіоншипу.

Нагадаємо, що керівництво англійського Ньюкасл, який фінішував 12-м, готує масштабну кадрову перебудову, за результатами якої склад команди можуть залишити одразу семеро гравців.

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