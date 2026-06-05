Ланс оголосив про відхід досвідченого французького вінгера

Ланс оголосив про відхід вінгера Аллана Сен-Максімена.

Про це повідомила пресслужба "срібних" призерів Ліги 1 сезону-2025/26.

Зазначено, що сторони не стали продовжувати контракт, який закінчується 30 червня 2026 року.

Сен-Максымен перейшов до Ланса у лютому поточного року на правах вільного агента.

Сумарно француз у нинішньому сезоні провів 13 матчів, записавши до свого активу 3 голи т а 4 асисти.

Свого часу гравець виступав, зокрема, за клуби Сент-Етьєн, Ньюкасл Юнайтед та Фенербахче, а також молодіжну збірну Франції.

Ланс фінішував другим у чемпіонаті Франції та наступного сезону виступить на основному етапі Ліги чемпіонів. Також команда виграла Кубок Франції, обігравши у фіналі Ніццу.

Напередодні повідомлялося, що англійський Крістал Пелес проведе перемовини з головним тренером французького Ланса П'єром Сажем щодо можливого призначення на посаду наступного наставника клубу.