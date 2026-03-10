Українська правда
Олег Дідух — 10 березня 2026, 12:38
Барселона може продати іменитого захисника
Рональд Араухо
Центральний захисник збірної Уругваю Рональд Араухо може покинути Барселону під час літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє El Nacional.

За їхньою інформацією, керівництво Барселони може влітку влаштувати перебудову лінії захисту команди, і Араухо – один із тих, хто покине клуб.

Чемпіони Іспанії готові відпустити 27-річного уругвайця за 30 мільйонів євро. Інтерес до нього проявляють Ньюкасл, ПСЖ, Баварія, Інтер і Ліверпуль.

Контракт Араухо з Барселоною діє до літа 2031 року, трансферна вартість оцінюється в 25 мільйонів євро. У поточному сезоні на рахунку уругвайця 3 голи в 26 матчах за каталонців у всіх турнірах.

Нагадаємо, в грудні минулого року Араухо взяв паузу в кар'єрі для духовного відновлення після ряду невдалих виступів.

