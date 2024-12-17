Баварія домовилася з Ноєром щодо продовження контракту до 2026 року
Мануель Ноєр
dfb.de
38-річний голкіпер Мануель Ноєр продовжить контракт із Баварією до 2026 року.
Як інформує інсайдер Флоріан Плеттенберг, сторони вже погодили умови нової угоди, яка готова до підписання.
Він також додав, що Ноєр сповнений рішучості продовжувати кар'єру та дуже мотивований.
Нагадаємо, цього сезону німецький голкіпер провів 19 ігор, 10 з яких на нуль та пропустив 13 м’ячів.
Також мюнхенці прагнуть підписати нового молодого воротаря, який з часом замінить зіркового голкіпера.
Раніше також з’явилась інформація, що "роттен" цікавляться кіпером збірної Франції та Мілана Майком Меньяном, однак сам "Супер Майк" вирішив залишитися в італійському клубі та вже домовився щодо підписання нового контракту.