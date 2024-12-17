Баварія домовилася з Ноєром щодо продовження контракту до 2026 року

38-річний голкіпер Мануель Ноєр продовжить контракт із Баварією до 2026 року.

Як інформує інсайдер Флоріан Плеттенберг, сторони вже погодили умови нової угоди, яка готова до підписання.

Він також додав, що Ноєр сповнений рішучості продовжувати кар'єру та дуже мотивований.

🚨🧤 Excl | Manuel #Neuer is set to extend his contract with FC Bayern until 2026 ✔️



The contracts have been finalized and are ready for signing. Additionally, the timing of the announcement has not yet been determined.



The 38 y/o remains determined to continue and is highly… pic.twitter.com/8r4zbnHWt6 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) December 16, 2024

Нагадаємо, цього сезону німецький голкіпер провів 19 ігор, 10 з яких на нуль та пропустив 13 м’ячів.

Також мюнхенці прагнуть підписати нового молодого воротаря, який з часом замінить зіркового голкіпера.

Раніше також з’явилась інформація, що "роттен" цікавляться кіпером збірної Франції та Мілана Майком Меньяном, однак сам "Супер Майк" вирішив залишитися в італійському клубі та вже домовився щодо підписання нового контракту.