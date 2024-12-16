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Меньян домовився з Міланом щодо підписання нового контракту

Олексій Мурзак — 16 грудня 2024, 22:17
Меньян домовився з Міланом щодо підписання нового контракту
Майк Меньян
AC Milan

Голкіпер Майк Меньян на усному рівні домовився з Міланом щодо підписання нового контракту.

Про це повідомив італійський журналіст Джанлука Ді Марціо.

Сторони укладуть угоду на п'ять років – до 2029 року. За умовами контракту, воротар зароблятиме 5 млн євро в рік.

Чинний контракт клуба із французом дійсний до 30 червня 2026 року.

Раніше повідомлялося, що Меньяном цікавиться Баварія.

Transfermarkt оцінює трансферну вартість 29-річного воротаря у 38 млн євро. Його контракт із "россонері" розрахований до літа 2026 року.

У поточному сезоні Меньян зіграв за Мілан у всіх турнірах 21 матчі, в яких пропустив 24 голи та 7 разів відстояв на "нуль".

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