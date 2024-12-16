Меньян домовився з Міланом щодо підписання нового контракту
Майк Меньян
AC Milan
Голкіпер Майк Меньян на усному рівні домовився з Міланом щодо підписання нового контракту.
Про це повідомив італійський журналіст Джанлука Ді Марціо.
Сторони укладуть угоду на п'ять років – до 2029 року. За умовами контракту, воротар зароблятиме 5 млн євро в рік.
Чинний контракт клуба із французом дійсний до 30 червня 2026 року.
Раніше повідомлялося, що Меньяном цікавиться Баварія.
Transfermarkt оцінює трансферну вартість 29-річного воротаря у 38 млн євро. Його контракт із "россонері" розрахований до літа 2026 року.
У поточному сезоні Меньян зіграв за Мілан у всіх турнірах 21 матчі, в яких пропустив 24 голи та 7 разів відстояв на "нуль".