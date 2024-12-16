Баварія продовжить контракт із Ноєром та підпише нового воротаря

Воротар мюнхенської Баварії Мануель Ноєр близький до продовження контракту з клубом до 2026-го року. Також "мюнхенці" прагнуть підписати нового молодого воротаря, який з часом замінить зіркового голкіпера.

Про це повідомляє видання Kicker.

За інформацією джерела, у Мюнхені не впевнені, що наступником Ноєра стане Александр Нюбель, який до 30 червня 2026-го знаходиться в оренді у Штутгарті. Тому Баварія планує підписати нового молодого та перспективного голкіпера влітку 2025-го, який навчатиметься у Ноєра протягом сезону та розвиватиметься разом з ним. На даний момент, головним кандидатом на це місце є 21-річний воротар з Кельна – Йонас Урбіг.

Нагадаємо, цього сезону Ноєр провів 19 ігор, 10 з яких на нуль та пропустив 13 м’ячів.

Раніше з’явилась інформація, що "мюнхенці" цікавляться воротарем збірної Франції та Мілана, але угода можлива лише влітку 2025-го.