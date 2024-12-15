Баварія влітку спробує підписати голкіпера Мілана
Майк Меньян
AC Milan
Голкіпер збірної Франції та Мілана Майк Меньян може перейти в Баварію.
Про це повідомляє Fichajes.
За інформацією джерела, керівництво мюнхенського клубу бачить у французі заміну 38-річному Мануелю Ноєру, який захищає ворота Баварії з сезону 2011/12.
"Роттен" спробують підписати Меньяна влітку 2025 року.
Transfermarkt оцінює трансферну вартість 29-річного воротаря у 38 млн євро. Його контракт із "россонері" розрахований до літа 2026 року.
У поточному сезоні Меньян зіграв за Мілан у всіх турнірах 20 матчів, в яких пропустив 24 голи та 6 разів відстояв на "нуль".
Раніше було інформація, що Баварія також зацікавлена у підписанні голкіпера збірної України та Реала Андрія Луніна.