Кейн зробив вибір поміж Баварією та Манчестер Юнайтед

Нападник мюнхенської Баварії Гаррі Кейн остаточно визначився зі своїм майбутнім на тлі активного інтересу з боку Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Football Insider.

Англійський форвард протягом кількох років залишався бажаним підписанням для "манкуніанців". У 2023 році він був дуже близьким до переходу в Манчестер Юнайтед після того, як покинув лондонський Тоттенгем. Однак тоді гравець вирішив приєднатися до Баварії.

Чинна угода футболіста розрахована до 2027 року. Як зазначає видання, він свідомо не активував опцію розірвання контракту, оскільки його влаштовує життя в Мюнхені та боротьба за найвищі нагороди. Очікується, що незабаром нападник підпише нову масштабну угоду з Баварією.

У поточному сезоні нападник відзначився 54 голами та 7 асистами у 46 матчах. Як зазначає видання TEAMtalk, Кейн є головним претендентом на Золотий м'яч за умови успіху в Лізі чемпіонів або на чемпіонаті світу.

Водночас Манчестер Юнайтед шукає нового форварда для посилення конкуренції перед поверненням до Ліги чемпіонів. Попри успішний трансфер Беньяміна Шешко, керівництво клубу розглядає альтернативні варіанти. Серед потенційних кандидатів також фігурує неназваний колишній гравець Астон Вілли.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед хотів позбутися свого капітана Фернандеша, але він залишився попри цікавість клубів Ліги чемпіонів до нього.

Також МЮ обіграв Ліверпуль у 35 турі АПЛ й гарантував собі місце в наступному сезоні Ліги чемпіонів.