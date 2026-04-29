Відбити удари було важко: Ноєр – про поразку Баварії від ПСЖ в Лізі чемпіонів

Сергій Шаховець — 29 квітня 2026, 16:18
Воротар Баварії Мануель Ноєр висловився про поразку в першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ (4:5).

Слова 40-річного голкіпера цитує Bayern & Germany.

Досвідчений Ноєр пропустив 5 м'ячів, не здійснивши жодного сейву.

"Звичайно, пропустити 5 голів – це неприємно для будь-якого захисту і будь-якого воротаря. Ви бачили ці голи. Відбити удари було важко. У двох випадках я був дуже близький – міг дістати або навіть торкнутися м'яча.

Проте ми проявили характер і відіграли два голи. Навіть могли б зробити рахунок 5:5. Ми знаємо, що наступного тижня у нас домашня гра і що все в наших руках. Ще все можливо", – сказав Ноєр.

Зазначимо, що ПСЖ та Баварія видали найрезультативніший півфінал в історії турніру. Найкращим футболістом поєдинку став вінгер парижан Усман Дембеле, який забив два голи у ворота Мануеля Ноєра.

Матч-відповідь Баварія – ПСЖ відбудеться у середу, 6 травня.

Ноєр визначився з майбутнім у Баварії
Ноєр: Перемога над Реалом заслужена
УЄФА назвав символічну збірну та найціннішого гравця ігрового тижня Ліги чемпіонів
Ноєр оцінив імовірність продовження контракту з Баварією
Ноєр – про перемогу над Реалом: Шкода, що рахунок не став 2:0

