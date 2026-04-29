Відбити удари було важко: Ноєр – про поразку Баварії від ПСЖ в Лізі чемпіонів

Воротар Баварії Мануель Ноєр висловився про поразку в першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ (4:5).

Слова 40-річного голкіпера цитує Bayern & Germany.

Досвідчений Ноєр пропустив 5 м'ячів, не здійснивши жодного сейву.

"Звичайно, пропустити 5 голів – це неприємно для будь-якого захисту і будь-якого воротаря. Ви бачили ці голи. Відбити удари було важко. У двох випадках я був дуже близький – міг дістати або навіть торкнутися м'яча.

Проте ми проявили характер і відіграли два голи. Навіть могли б зробити рахунок 5:5. Ми знаємо, що наступного тижня у нас домашня гра і що все в наших руках. Ще все можливо", – сказав Ноєр.