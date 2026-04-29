Відбити удари було важко: Ноєр – про поразку Баварії від ПСЖ в Лізі чемпіонів
Воротар Баварії Мануель Ноєр висловився про поразку в першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ (4:5).
Слова 40-річного голкіпера цитує Bayern & Germany.
Досвідчений Ноєр пропустив 5 м'ячів, не здійснивши жодного сейву.
"Звичайно, пропустити 5 голів – це неприємно для будь-якого захисту і будь-якого воротаря. Ви бачили ці голи. Відбити удари було важко. У двох випадках я був дуже близький – міг дістати або навіть торкнутися м'яча.
Проте ми проявили характер і відіграли два голи. Навіть могли б зробити рахунок 5:5. Ми знаємо, що наступного тижня у нас домашня гра і що все в наших руках. Ще все можливо", – сказав Ноєр.
Зазначимо, що ПСЖ та Баварія видали найрезультативніший півфінал в історії турніру. Найкращим футболістом поєдинку став вінгер парижан Усман Дембеле, який забив два голи у ворота Мануеля Ноєра.
Матч-відповідь Баварія – ПСЖ відбудеться у середу, 6 травня.