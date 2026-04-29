Дембеле: Готуватимемося страждати в матчі-відповіді з Баварією

Олег Дідух — 29 квітня 2026, 18:02
Вінгер ПСЖ Усман Дембеле поділився враженнями від першого поєдинку півфіналу Ліги чемпіонів проти Баварії (28 квітня) та розповів, чого чекає від матчу-відповіді (6 травня).

Слова француза наводить пресслужба Баварії.

"Обидві команди показали вражаючу гру. Дві команди, націлені на атаку й перемогу – вдома чи на виїзді. Це був справді дуже хороший матч, і ми, звісно, раді, що виграли його. Було кілька факторів, один із них – ми були налаштовані перемогти, бо програли їм на етапі ліги. Далі йшлося про те, щоб зберігати концентрацію і грати з холодною головою. У таких матчах вирішують дрібні деталі.

Можливо, ми могли краще контролювати гру за рахунку 5:2, але ми знаємо, що Баварія – велика команда і здатна повернутися в матч. Ми не будемо змінювати свою філософію. У півфіналі Ліги чемпіонів треба вміти й страждати, і саме до цього ми готуватимемося перед матчем-відповіддю", – заявив Дембеле.

Нагадаємо, у першому матчі ПСЖ обіграв Баварію 5:4. Дембеле оформив дубль і був визнаний найкращим гравцем матчу.

