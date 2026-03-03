Українська правда
Нагельсманн назвав основного воротаря збірної Німеччини на ЧС-2026

Олег Дідух — 3 березня 2026, 13:43
Нагельсманн назвав основного воротаря збірної Німеччини на ЧС-2026
Юліан Нагельсманн
Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн заявив, що основним воротарем команди на чемпіонаті світу 2026 року буде Олівер Бауманн із Гоффенгайма.

Слова тренера наводить OneFootball.

Нагельсманн заявив, що не очікує на повернення Мануеля Ноєра в збірну та робить ставку на Бауманна.

"Мануель Нойєр завершив кар'єру в збірній. Вважаю, що він і досі грає чудово, але з Олівером Бауманном у нас є чудовий воротар. Якщо Олівер залишиться настільки ж стабільним і здоровим, як зараз, він проведе чудовий чемпіонат світу. В нас немає жодного занепокоєння щодо воротарської позиції", – заявив Нагельсманн.

Нагадаємо, Ноєр завершив кар'єру в збірній Німеччини після Євро-2024. Восени минулого року повідомлялося про те, що готовий повернутися в збірну, якщо Нагельсманн виявить зацікавленість у цьому.

