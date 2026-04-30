Баварія запропонувала Ноєру новий контракт

Капітан Баварії Мануель Ноєр, найімовірніше, залишиться у мюнхенському клубі ще на один сезон.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, 40-річний німець хоче продовжити контракт, термін якого спливає наприкінці червня поточного року. Баварія вже запропонувала Ноєру нову угоду до літа 2027 року.

Агент воротаря Томас Крот у четвер, 30 квітня, був помічений у офісі Баварії. Остаточної угоди щодо умов контракту між сторонами поки що немає. При цьому очікується, що дублер Ноєра, Йонас Урбіг, у наступному сезоні отримуватиме більше ігрової практики.

Воротар виступає за Баварію з літа 2011 року. У поточному сезоні на його рахунку 35 матчів у всіх турнірах, у яких він пропустив 38 голів і 11 разів зберіг ворота в недоторканості.