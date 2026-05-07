Ноєр розповів, чого не вистачило Баварії для виходу у фінал Ліги чемпіонів
Воротар Баварії Мануель Ноєр висловився про виліт своєї команди з Ліги чемпіонів після нічиєї у матчі-відповіді проти ПСЖ (1:1) у півфіналі турніру.
Його слова передає Bulinews.
У флеш-інтерв'ю для DAZN після фінального свистка німець заявив, що мюнхенці мали краще реалізовувати свої моменти.
"Я думаю, що сьогодні нам бракувало інстинкту вбивці в атаці, але зрештою ми все ж мали моменти, щоб виграти матч. У нас було не так багато явних гольових моментів, але коли такі епізоди з'являються… Подивіться на ПСЖ – вони були справжніми кілерами, забивши п'ять м'ячів у першому матчі. Саме цього нам сьогодні бракувало. Наш гол, на жаль, прийшов занадто пізно.
У нас не було часу створити ще один момент або, можливо, заробити стандарт. У той момент було вже запізно. Думаю, ключового епізоду просто не вистачило. Стадіон був із нами, ми теж були готові, але у штрафному майданчику ПСЖ ми діяли недостатньо холоднокровно. Ми заслужено виграли титул Бундесліги. Ми з нетерпінням чекаємо фіналу Кубку Німеччини в Берліні. Але зараз переважає розчарування", – сказав Ноєр.
Нагадаємо, що за сумою двох матчів Баварія поступилася з рахунком 5:6. ПСЖ вдруге поспіль вийшов у фінал Ліги чемпіонів.
Вирішальний поєдинок за трофей відбудеться 30 травня в Будапешті. У ньому парижани зіграють з лондонським Арсеналом, який напередодні пройшов мадридський Атлетико.