Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Баварія перемогла Баєр та стала першим фіналістом Кубку Німеччини

Олексій Мурзак — 22 квітня 2026, 23:42
У середу, 22 квітня, відбувся півфінальний матч Кубку Німеччини з футболу сезону-2025/26, у якому Баварія на виїзді перемогла Баєр.

Зустріч завершилася з рахунком 1:0.

Рахунок у середині першого тайму відкрив Гарі Кейн, на що "аптекарі" так і не знайшли аргументів до фінального свистка. Ба більше, вже у компенсований арбітром до другого тайму час остаточні питання щодо переможця зняв Луїс Діас.

У підсумку Баварія стала першим фіналістом турніру, суперник підопічних Венсана Компані визначиться у протистоянні Штутгарта з Фрайбургом, яке відбудеться завтра, 23 квітня.

Кубок Німеччини з футболу-2025/26
1/2 фіналу, 22 квітня

Баєр Леверкузен – Баварія 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 22 Кейн, 0:2 – 90+3 Діас

Нагадаємо, у чвертьфіналі Баварія пройшла РБ Лейпциг.

Напередодні мюнхенський клуб достроково став чемпіоном Бундесліги сезону-2025/26.

Кубок Німеччини Баєр Леверкузен Баварія Мюнхен

Баварія Мюнхен

Останні новини