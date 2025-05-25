Ноттінгем та Челсі боротимуться за Лігу чемпіонів, Арсенал із Зінченком – за добре завершення сезону АПЛ
У неділю, 25 травня, відбудеться 10 матчів в межах 38 туру чемпіонату Англії з футболу.
Лондонський Челсі та Ноттінгем Форест зійдуться у безпосередній битві за місце у Лізі чемпіонів – команди посідають 5 та 7 місце відповідно, а розділяє їх одне очко.
Астон Вілла, яка має як і Челсі 66 очок, зіграє з Манчестер Юнайтед. "Дияволи" напередодні програли Тоттенгему фінал Ліги Європи, тому підходять до матчу без мотивації та поганим настроєм.
Лондонський Арсенал гратиме з Саутгемптоном, який достроково вилетів з АПЛ. Очікуємо на полі появу великої кількості резервістів, зокрема Олександра Зінченка. Для українця цей матч може бути останнім у футболці "канонірів", оскільки клуб не проти його продати у Боруссію Дортмунд.
Манчестер Сіті знаходиться у поул-позиції в боротьбі за Лігу чемпіонів та зіграє проти Фулгема. "Містянам" треба дуже "постаратись", щоб залишитись без головного єврокубка на наступний сезон.
Розклад матчів 30 туру АПЛ
- 18:00 Борнмут – Лестер
- 18:00 Вулвергемптон – Брентфорд
- 18:00 Іпсвіч – Вест Гем
- 18:00 Ліверпуль – Крістал Пелес
- 18:00 Манчестер Юнайтед – Астон Вілла
- 18:00 Ноттінгем Форест – Челсі
- 18:00 Ньюкасл – Евертон
- 18:00 Саутгемптон – Арсенал
- 18:00 Тоттенгем – Брайтон
- 18:00 Фулгем – Манчестер Сіті
Раніше стало відомо про чергову хвилю звільнень у Манчестер Юнайтед, яка розпочалась одразу після матчу з Тоттенгемом.