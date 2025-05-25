Ноттінгем та Челсі боротимуться за Лігу чемпіонів, Арсенал із Зінченком – за добре завершення сезону АПЛ

У неділю, 25 травня, відбудеться 10 матчів в межах 38 туру чемпіонату Англії з футболу.

Лондонський Челсі та Ноттінгем Форест зійдуться у безпосередній битві за місце у Лізі чемпіонів – команди посідають 5 та 7 місце відповідно, а розділяє їх одне очко.

Астон Вілла, яка має як і Челсі 66 очок, зіграє з Манчестер Юнайтед. "Дияволи" напередодні програли Тоттенгему фінал Ліги Європи, тому підходять до матчу без мотивації та поганим настроєм.

Лондонський Арсенал гратиме з Саутгемптоном, який достроково вилетів з АПЛ. Очікуємо на полі появу великої кількості резервістів, зокрема Олександра Зінченка. Для українця цей матч може бути останнім у футболці "канонірів", оскільки клуб не проти його продати у Боруссію Дортмунд.

Манчестер Сіті знаходиться у поул-позиції в боротьбі за Лігу чемпіонів та зіграє проти Фулгема. "Містянам" треба дуже "постаратись", щоб залишитись без головного єврокубка на наступний сезон.

Розклад матчів 30 туру АПЛ

18:00 Борнмут – Лестер

18:00 Вулвергемптон – Брентфорд

18:00 Іпсвіч – Вест Гем

18:00 Ліверпуль – Крістал Пелес

18:00 Манчестер Юнайтед – Астон Вілла

18:00 Ноттінгем Форест – Челсі

18:00 Ньюкасл – Евертон

18:00 Саутгемптон – Арсенал

18:00 Тоттенгем – Брайтон

18:00 Фулгем – Манчестер Сіті

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Раніше стало відомо про чергову хвилю звільнень у Манчестер Юнайтед, яка розпочалась одразу після матчу з Тоттенгемом.