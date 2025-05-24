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Манчестер Юнайтед розпочав чергову хвилю звільнень одразу після поразки Тоттенгему

Володимир Максименко — 24 травня 2025, 07:44
Манчестер Юнайтед розпочав чергову хвилю звільнень одразу після поразки Тоттенгему
сер Джим Реткліфф
Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед розпочав чергову хвилю скорочень персоналу одразу після поразки від Тоттенгема в фіналі Ліги Європи.

Про це повідомляє Talksport.

Через декілька годин після матчу, першим співробітникам з тих двохсот людей, які були під загрозою звільнення, почали надходити відповідні повідомлення.

Ще деяким співробітникам Манчестер Юнайтед оголосили про рішення Реткліффа на базі в Керрінгтоні.

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Зазначається, що за останні 12 місяців "червоні дияволи" звільнили понад 250 людей, а разом із тим й зекономили від 8 до 10 мільйонів фунтів.

Зазначимо, що у лютому 2024 року сер Джим Реткліфф завершив придбання 27.75% акцій клубу, ставши найбільшим міноритарним власником "манкуніанців".

З того часу клуб підвищив ціни на квитки для усіх вікових категорій та провів дві кампанії щодо скорочення штату працівників.

Раніше Манчестер Юнайтед оголосив про плани збудувати новий стадіон замість "Олд Траффорд".

Також стало відомо, що Реткліфф втратив приблизно чверть усіх своїх статків за останній рік.

Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Юнайтед Джим Реткліфф

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