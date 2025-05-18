Саутгемптон повторив ганебний рекорд АПЛ
Саутгемптон повторив ганебний рекорд Англійської Прем'єр-ліги, ставши четвертим клубом, який програв 29 матчів протягом одного сезону.
"Святі" порівнялися за цим показником із Сандерлендом, Дербі Каунті, Шеффілд Юнайтед, які також свого часу зазнали 29 поразок, виступаючи в еліті.
Ба більше, Саутгемптон може взагалі стати найгіршим клубом в історії, якщо у заключному, 38 турі, програє Арсеналу.
Також клуб має найменшу кількість забитих голів в сезоні (25) та найбільшу кількість пропущених (84).
Нагадаємо, у 37 турі головний невдаха АПЛ програв Евертону Віталія Миколенка. Зазначимо, що це був останній матч, який приймала легендарна арена "Гудісон Парк".