Саутгемптон повторив ганебний рекорд АПЛ

Саутгемптон повторив ганебний рекорд Англійської Прем'єр-ліги, ставши четвертим клубом, який програв 29 матчів протягом одного сезону.

"Святі" порівнялися за цим показником із Сандерлендом, Дербі Каунті, Шеффілд Юнайтед, які також свого часу зазнали 29 поразок, виступаючи в еліті.

Most defeats in a 38-game Premier League season:



◎ 29 - Sunderland (05/06)

◎ 29 - Derby County (07/08)

◎ 29 - Sheffield United (20/21)

◉ 29 - Southampton (24/25)



The Saints join an unwanted club. 😤 pic.twitter.com/lsbddHY8mJ — Squawka (@Squawka) May 18, 2025

Ба більше, Саутгемптон може взагалі стати найгіршим клубом в історії, якщо у заключному, 38 турі, програє Арсеналу.

Також клуб має найменшу кількість забитих голів в сезоні (25) та найбільшу кількість пропущених (84).

Нагадаємо, у 37 турі головний невдаха АПЛ програв Евертону Віталія Миколенка. Зазначимо, що це був останній матч, який приймала легендарна арена "Гудісон Парк".