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Саутгемптон повторив ганебний рекорд АПЛ

Олексій Мурзак — 18 травня 2025, 22:35
Саутгемптон повторив ганебний рекорд АПЛ

Саутгемптон повторив ганебний рекорд Англійської Прем'єр-ліги, ставши четвертим клубом, який програв 29 матчів протягом одного сезону.

"Святі" порівнялися за цим показником із Сандерлендом, Дербі Каунті, Шеффілд Юнайтед, які також свого часу зазнали 29 поразок, виступаючи в еліті.

Ба більше, Саутгемптон може взагалі стати найгіршим клубом в історії, якщо у заключному, 38 турі, програє Арсеналу.

Також клуб має найменшу кількість забитих голів в сезоні (25) та найбільшу кількість пропущених (84).

Нагадаємо, у 37 турі головний невдаха АПЛ програв Евертону Віталія Миколенка. Зазначимо, що це був останній матч, який приймала легендарна арена "Гудісон Парк".

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