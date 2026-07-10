Норвегія – Англія: прогноз букмекерів на матч 1/4 фіналу ЧС-2026

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 1/4 фіналу чемпіонату світу з футболу, в якому зустрінуться збірні Норвегії та Англії.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є підопічні Томаса Тухеля, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,90. Нічия – 3,75. Виграш "вікінгів" – 4,00.

Прохід "трьох левів" до наступної стадії турніру – 1,48. На те, що команда Столе Соьбаккена проб'ється до півфіналу – 2,66.

Протистояння відбудеться 12 липня на "Хард Рок Стедіум" у Маямі-Гарденс. Стартовий свисток пролунає опівночі за київським часом.

Зазначимо, що в 1/8 фіналу Норвегія пройшла Бразилію (2:1). Англія у меншості здолала Мексику (3:2).

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