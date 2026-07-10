Найбільша помилка: Ібрагімович – про гру Мбаппе у чвертьфіналі ЧС-2026 проти Марокко

Златан Ібрагімович висловився про поєдинок збірної Франції проти Марокко (2:0) у чвертьфіналі чемпіонату світу-2026.

Його слова передає MatchReport.

Швед розповів, що розсміявся після того, як Кіліан Мбаппе не реалізував пенальті. Він це зробив після реакції "атлаських левів", адже розумів, що для них це поганий знак:

"Я засміявся, коли всі почали говорити про нереалізований пенальті. Чому? Бо я вже все це бачив. Великі гравці небезпечні. А розлючені великі гравці – ще небезпечніші. Марокканці думали, що переломили хід гри. Їхній воротар відбив пенальті, трибуни вибухнули радістю, запасні святкували… Але найбільша помилка, яку можна припуститися в грі проти суперзірки – це думати, що він опустить руки після невдалого моменту. Саме тоді він стає безжальним".

Ібрагімович заявив, що подивився в цей момент на капітана збірної Франції та переконався, що той зможе виправити ситуацію.

"Я спостерігав за Мбаппе після нереалізованого пенальті. Його мова тіла анітрохи не змінилася. Жодної паніки, розчарування чи страху. Він виглядав як людина, яка вже вирішила, чим закінчиться ця історія. Потім він забиває. Потім створює нагоду для ще одного гола. А потім Франція спокійно виходить до півфіналу. Саме так діють гравці елітного рівня: вони карають за сумніви", – сказав Ібрагімович.

Зазначимо, що Кіліан Мбаппе не реалізував пенальті на 28-й хвилині зустрічі. Після цього він забив гол і віддав асист.

Загалом на цьому турнірі капітан збірної Франції вже зробив 11 результативних дій. У півфіналі "Ле Бльо" зіграють із переможцем пари Іспанія – Бельгія.