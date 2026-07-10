Англія серед фаворитів: Голанд – про майбутню битву у чвертьфіналі ЧС-2026

Нападник збірної Норвегії Ерлінг Голанд поділився очікуваннями перед чвертьфінальною грою чемпіонату світу-2026 проти Англії.

Його слова передає BBC.

Лідер "левів" вважає команду Томаса Тухеля однією із фаворитів поточного Мундіалю. Ерлінг зробив дивне прохання до представників ЗМІ.

"Я думаю, що всі ви (журналісти – прим. ред.) повинні чинити максимальний тиск на англійських хлопців. Так, англійські уболівальники мають бути впевнені в проході далі, безумовно. Це ж Англія", – сказав форвард.

Також Голанд оцінив свою результативність на турнірі та те, що його національна команда пробилася до 1/4 фіналу.

"7 голів? Я цього не очікував. Чесно кажучи, бути у чвертьфіналі чемпіонату світу з Норвегією – це досить несподівано навіть для мене. Грати проти Бразилії було чимось божевільним для нас, норвежців, а перемогти Бразилію, а потім поїхати грати з Англією у чвертьфіналі чемпіонату світу в США – це дуже особливе почуття.

Важко повністю усвідомити все, що відбувається, тому що потрібно просто виходити на поле й грати так, ніби це звичайне тренування. Якщо ви подивитеся, що зараз відбувається в Норвегії, то зрозумієте: для нашої країни це зовсім не звично. Тому це справді особливий момент", – заявив Голанд.