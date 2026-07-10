Рой Кін назвав єдину умову, за якої можна перемогти збірну Франції на ЧС-2026

Колишній капітан Манчестер Юнайтед Рой Кін висловився про гру збірної Франції на чемпіонаті світу-2026, як напередодні пробилась у півфінал, здолавши Марокко (2:0).

Його слова передає FourFoetTwo.

Ірландець вважає, що є тільки одна умова, за якої суперники мають шанс переграти підопічних Дідьє Дешама. Якщо ж її не виконати, то він не бачить, як "Ле Бльо" можуть програти.

"Франція перебуває у чудовій формі. Атакувальні гравці забивають, а футболісти з високими індивідуальними якостями регулярно переграють суперників один в один. Єдиний шанс перемогти Францію полягає в тому, щоб забити першими. Інакше вони вас легко розкатають", – заявив Кін.

Зазначимо, що у півфіналі Франція зустрінеться з переможцем пари Іспанія – Бельгія. Вони визначатимуть сильнішого 10 липня о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що в матчі проти Марокко голи забили Кіліан Мбаппе й Усман Дембеле. Завдяки цьому вони повторили досягнення Роналдо та Рівалдо.